Les Germanophones en fête à l'heure de prochains transferts de compétences

La Communauté germanophone se réjouit de l’ouverture de négociations avec la Wallonie en vue de transférer à Eupen non seulement les compétences relatives au logement, comme prévu dans le dernier accord gouvernemental wallon, mais aussi celles de l’aménagement du territoire et de la politique énergétique, a affirmé le ministre-président Oliver Paasch.

S’adressant aux nombreux représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements régionaux et communautaires et des assemblées fédérées présents, il a souhaité qu’une solution soit trouvée pour répondre à la pénurie de médecins germanophones. La Communauté germanophone n’est pas en mesure de former ces médecins et ne peut régler ce problème à elle seule, a-t-il dit, faisant appel à la collaboration des autres entités fédérées en la matière, sur base de la protection des minorités. Paasch a également rappelé l’attachement des Germanophones à la royauté et à l’Europe.

En marge de la cérémonie, il a indiqué que le scénario d’un ministre germanophone au gouvernement wallon ne constitue pas une priorité. Ce qui nous importe, c’est d’être traités à égalité avec les autres entités, a-t-il dit. Il réagissait ainsi aux propos de la députée wallonne MR Jenny Baltus-Möres (MR) tenus dans La Libre Belgique, selon laquelle cette présence serait souhaitable dans le futur.

La Communauté germanophone célèbre depuis quelques années sa fête dans les murs de sa Représentation installée à Bruxelles. Celle-ci sera désormais dirigée par Yves Kreins, qui vient de terminer sa carrière en tant que premier président du Conseil d’Etat. Son prédécesseur Alexander Homann va pour sa part émigrer à Berlin, pour y représenter sa Communauté.