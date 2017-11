Comines: les mots et l'importance que vous n'imaginiez pas

Avec une simple parole, vous pouvez causer beaucoup de bien ou de torts, à d’autres mais également à vous-même. On connaît la force des mots et on dit souvent qu’on aurait dû tourner la langue deux fois dans notre bouche avant de sortir une bêtise. Bien utilisée, la parole et les mots détiennent une réelle force de changement. Elle peut rassurer, apeurer, pousser à la réussite et créer une confiance jusque-là introuvable. Pour en apprendre plus sur la force de la parole et des mots, le Centre Culturel de Comines-Warneton organise une soirée spéciale.

