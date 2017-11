Dans l’après-midi, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblées sur la place de la Monnaie à la suite d’un appel de Vargasss92, un Français très populaire sur les réseaux sociaux. D’autres rassemblements à son initiative avaient déjà causé d’importants mouvements de foule, voire des incidents, en France.

La situation a rapidement dégénéré. Au moins un véhicule et du mobilier urbain ont été détériorés. Des vitres de la bibliothèque Muntpunt ont été brisées. Des vandales se sont aussi saisis des grilles entourant la patinoire des Plaisirs d’hiver, en cours de construction, pour causer du tumulte.

La police s’est déployée en nombre entre la place et la rue de la Fourche, procédant à quelques interpellations et essuyant des jets de planches. Peu après 17h00, alors que les agents tentaient d’évacuer les dernières personnes présentes – dont certaines très jeunes –, des petits groupes se sont dirigés vers l’arrière de la Bourse en criant des slogans hostiles aux policiers. Dans une certaine cohue, ces derniers ont installé des barrages filtrants, d’abord rue des Fripiers, puis rue du Marché aux poulets et rue du Marché aux herbes, où deux nouvelles interpellations ont eu lieu.

Une adolescente victime d’un malaise avait entre-temps été évacuée par les pompiers.

Peu avant 18h00, la majorité des policiers s’était retirée du quartier et la situation était revenue au calme. Selon le bourgmestre de Bruxelles, les incidents ont été causés par des casseurs qui se sont mêlés au groupe de fans du « youtubeur ».

La station de métro De Brouckère, fermée pendant une heure, a été rouverte.