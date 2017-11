Mission économique en Inde: un partenariat noué entre la spin-off marchoise Revatis et l'entreprise indienne Pulse Pharmaceuticals

Pouvez-vous dresser en quelques mots le portrait de votre entreprise ?

Revatis est une spin-off de l’université de Liège. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Clinique Vétérinaire Universitaire (CVU) et le Centre de l’Oxygène, Recherche et Développement (CORD). Nous possédons et développons une technique peu invasive, innovante et brevetée pour l’obtention de cellules-souches autologues à partir d’une micro-biopsie musculaire.

=> La suite de l’interview est à découvrir dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre édition digitale.