Les incidents survenus mercredi après-midi place de la Monnaie seraient dus à la présence sur la place bruxelloise de la star des réseaux sociaux Vargasss92, a-t-on appris à plusieurs sources policières. Le jeune Français, suivi par des milliers de fans souvent très jeunes sur Snapchat et Instagram, avait donné rendez-vous à son public à 16h00. Son appel avait été massivement entendu.

Vargasss92 peut être considéré comme un influenceur avec pas moins de 600.000 followers sur Instagram. Son appel à se rassembler à 16h00 place de la Monnaie a donc été bien suivi par ses fans.

« Quand je serai là, je vous demande de ne pas courir parce que les policiers vont m’évacuer à la première seconde et je ne veux pas cela. Je veux rester avec vous le plus longtemps possible », avait-il indiqué dans son annonce. Voici la vidéo qu’il avait publiée sur ses Stories Snapchat.

Malgré cet appel, la situation a dégénéré. La police a rappelé que ce rassemblement ne bénéficiait d’aucune autorisation, entraînant la colère des fans.

Ce n’est pas la première fois que le Youtuber provoque une pareille hystérie, comme lors d’un précédent rassemblement en juillet dernier, à Toulouse.