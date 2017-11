Alerte emploi: plusieurs dizaines de jobs à pourvoir ce jeudi!

La Défense, Ladbrokes, Ikea... Cette « Après-midi de l’emploi » est l’évenement idéal pour faciliter les rencontres candidats entre recruteurs d’emplois à pourvoir. En plus de pouvoir déposer vos CV en nombre, vous aurez donc l’occasion rare de rencontrer personnellement plusieurs recruteurs, sur une seule et même journée. Vous pourrez donc vous présenter, discuter et échanger avec eux sur vos attentes mutuelles.

Adecco Luxembourg, Belfius, Dela, Ferrero, Forever Living Products, Ikéa, Ladbrokes, et Tarkett seront notamment présents sur le salon. Tous ces employeurs viendront avec des dizaines d’offres d’emploi directement à pourvoir sur le cadre de cette après-midi de l’emploi. La Défense sera également présente. « La Défense va recruter beaucoup de nouveaux collaborateurs dans les mois qui viennent », explique Jean Ory, Commandant et directeur du Centre d’information de Marche-en-Famenne. « 160 officiers, 600 sous-officiers et 810 soldats et matelots, soit un total de 1570 personnes. ».

Adresse de l’événement: Hôtel Luxembourg – Arlon, Route de Longwy 596, 6700 Arlon Entrée située à côté du garage Mercedes

Inscrivez-vous sur: http://amemploi.be/salons/arlon