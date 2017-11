Mouscron: quel succès pour les marchés puces du Centr'Expo!

Les marchés aux puces organisés au Centr’Expo, c’est une affaire qui marche ! Le week-end dernier, ils ont été nombreux à aller faire leurs emplettes dans la rue de Menin. Vous avez raté ça ? Pas de souci, c’est à nouveau au programme ces 18, 19, 25 et 26 novembre...

C’est le retour du marché aux puces couvert, au Centr’Expo ! Le week-end dernier, vous avez d’ailleurs été très nombreux à rallier le complexe de la rue de Menin, à Mouscron, en espérant dénicher l’objet de vos rêves.

Il devrait en être de même ces samedi 18 et dimanche 19 novembre, puis le week-end suivant, les samedi 25 et dimanche 26 novembre.

S’il n’y a plus aucune place disponible du côté des vendeurs depuis le mois de septembre, rien ne vous empêche toutefois d’aller chiner ! L’entrée est gratuite, il y a un bar proposant boissons et petite restauration et les portes sont ouvertes au public de 9 à 18 heures.

