Notre grand dossier: «Marchienne, commune oubliée» (photos)

Dans la périphérie carolo, ça râle sec ces derniers temps. À tort ou à raison, une partie des habitants a l’impression d’être délaissée au profit du centre-ville. Plusieurs conseillers de la majorité avaient déjà exprimé, lors de discussions informelles, leur malaise face à cette situation, surtout quand ils doivent défendre leur bilan face aux habitants de leur quartier. Christian Meysman va plus loin et a préparé un rapport détaillé, photos à l’appui, de la situation de Marchienne, sa commune. Accablant !

Conseiller communal PS, Christian Meysman a rédigé une lettre aux différentes autorités du Parti socialiste local pour expliquer son choix de ne plus briguer un nouveau mandat en 2018. « Pour opérer un retour sur le travail accompli, j’avoue être déçu sur l’aide réelle reçue par Marchienne depuis 2012. Avant les élections, j’avais publié un dossier « commune oubliée », (…) un autre est en préparation : « État d’urgence ». Force est de reconnaître que la situation ne s’est pas améliorée, au point qu’on peut parler d’aggravation : salon communal, piscine fermée, propreté, sécurité… Le bilan positif est maigre et, même si je suis conscient que les problématiques sont nombreuses à travers le territoire, je ne peux que déplorer le manque de réactivité ou de suivi de certains responsables politiques et communaux. »

> Propreté, mobilité, écologie urbaine… Christian Meysman pointe de nombreux problèmes.

> Les photos des nombreux dépôts clandestins prouvent que la commune souffre d’un véritable problème de propreté.

> « 40 tonnes de déchets embarquées »