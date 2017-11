Des yaourts pourris dans un magasin bien connu de Herstal

Cette société est spécialisée dans l’importation et l’exportation de marchandises alimentaires. Dans ce magasin, on retrouve des spécialités turques, grecques, croates, italiennes, espagnoles et marocaines et également une boucherie halal.

> Des yaourts pourris ont été découverts dans ce magasin.

> Hygiène, contrôle des denrées: ce que l’on reproche au gérant.