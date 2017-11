Verviers: une femme d'ouvrage condamnée à 15 mois pour vols

Une Verviétoise de 44 ans, femme d’ouvrage de profession, a été condamnée mercredi par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine de 15 mois de prison avec sursis pour différents vols commis au préjudice de plusieurs clients entre janvier 2015 et novembre 2016. Le préjudice total était estimé à plus de 33.000 euros.

En mars 2016, un Jalhaytois a porté plainte pour vol à l’encontre de sa femme d’ouvrage, qu’il soupçonnait des faits. Il avait fait installer des caméras et avait pu se faire confirmer son intuition avant de surprendre en flagrant délit la voleuse en se cachant dans une pièce. La victime avait au final pu récupérer 1.000 des 1.800 euros dérobés. La quadragénaire avait expliqué devoir rembourser des frais inhérents à un accident de circulation causé par sa fille.

Elle avait également été identifiée dans le cadre de vols commis au préjudice d’une tenancière de café à Pepinster à qui elle avait dérobé les clés alors qu’elle faisait le ménage chez elle. Grâce aux caméras de surveillance installées après la constatation des premiers vols, la commerçante avait pu confondre la prévenue qui aurait, selon les estimations, dérobé 25.000 euros issus de la recette et des jeux.

Trois autres victimes de vols similaires avaient également eu des soupçons sur leur femme de ménage. Elle dérobait à chaque fois des petites sommes cachées dans des armoires ou des tiroirs. Une des personnes préjudiciées avait même un jour remplacé de l’argent par un mot la sommant de stopper ses agissements, menace qui avait permis de stopper les vols avant que ceux-ci ne reprennent finalement.

Malgré un modus operandi similaire, présentant une absence d’effraction, la présence de la prévenue sur les images des caméras de surveillance ainsi que son engagement par les cinq victimes, la Verviétoise niait la plupart des faits et parlait de complot. Or, son train de vie, qui ne cadrait pas avec sa situation personnelle - en règlement collectif de dette et sur la mutuelle à un moment donné -, avait changé durant cette période.

Le tribunal a estimé toutes les infractions établies et a stigmatisé la longueur de la période infractionnelle, l’extrême gravité des faits, leur nombre, la rupture de confiance avec les personnes qui l’avaient embauchée, la violation de leur intimité mais aussi l’absence de remise en question de la prévenue qui écope d’une peine de 15 mois de prison.

Au civil, elle devra rembourser un peu moins de 25.000 euros.