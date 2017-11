C’était la fête au Parlement, hier après-midi où tous les membres de la famille du roi Philippe étaient venus pour « célébrer » notre souverain. Le matin, nous avons eu droit à une surprise au pied des marches de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Contre toute attente, la princesse Claire était là. Ce n’était pas prévu. Quant au prince Laurent, il brillait par son absence. Une absence, précisons-le, justifiée par un certificat médical. Au Palais, on nous communique qu’on n’a pas vu ce certificat qui relève du domaine du secret médical. Donc, impossible de savoir s’il court sur une semaine, un mois… voire une année.

« Il a ramassé tout cela (NdlR : en pleine figure) et cela l’a trop stressé. C’est l’avis de son médecin », résume Me Legros. Par le passé, le prince avait déjà eu des problèmes de stress aboutissant à une (très) grosse fatigue, rappelle en outre Sudpresse.

Cela fait donc plus de trois mois que Laurent a disparu des radars et n’est plus apparu publiquement. Le Prince doit cependant rédiger prochainement sa liste d’activités pour 2018. En raison de ses récents déboires, il risque en outre de perdre une partie de sa dotation.

> « Je trouve que le Prince allait plutôt bien » raconte un témoin , la princesse Claire dit la même chose: tous les détails dans nos éditions digitales.