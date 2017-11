L’important aujourd’hui est de rappeler à l’ordre et punir sévèrement les fauteurs de trouble à Bruxelles, a expliqué mercredi le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), qui a pointé du doigt «un certain type de jeunes».

Le ministre a pris la défense du travail de la police après les incidents qui ont eu lieu dans le centre de la capitale. «On ne doit pas jeter la pierre à la police. La police doit intervenir quand la situation dégénère. Ce qui doit nous préoccuper maintenant, c’est de savoir comment cela se fait que certains jeunes se retournent contre notre société, une société où ils ont reçu tellement de chances», a expliqué M. Jambon interrogé par la VRT.

«Comment se fait-il qu’à trois jours d’intervalle, on ait de telles rixes? Samedi, il ne faut pas faire un dessin: c’était une fête à l’occasion de la victoire du Maroc. Aujourd’hui, si on regarde les images, on voit un certain type de jeunes et nous devons d’abord punir sévèrement et rappeler ces gens à l’ordre car ce sont des comportements qui ne sont pas acceptés dans notre société», a-t-il ajouté.