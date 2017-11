Incidents place de la Monnaie: le ministre flamand Sven Gatz porte plainte contre Vargasss92

Le ministre flamand de la Culture et de Bruxelles Sven Gatz (Open Vld) porte plainte contre la star des réseaux sociaux Vargasss92. Le Français avait appelé ses fans à se rassembler mercredi à 16h00 place de la Monnaie à Bruxelles. L’événement à dégénéré. Le bâtiment du centre culturel néerlandophone Muntpunt, dont Sven Gatz a la tutelle, a subi des dégradations.

La star des réseaux sociaux Vargasss92, suivi par des centaines de milliers de jeunes sur Snapchat et Instagram, avait appelé ses fans à se rassembler mercredi à 16h00 place de la Monnaie à Bruxelles. L’événement a attiré de très nombreux jeunes. La manifestation n’étant pas autorisée, la police a voulu disperser la foule, qui a alors pris à partie les forces de l’ordre.

«Nous allons porter plainte avec constitution de partie civile contre l’homme qui a organisé tout cela», a indiqué Sven Gatz mercredi soir. «Dans le monde réel, il y a des lois. C’est peut-être très amusant d’être connu sur les réseaux sociaux, mais si vous venez ainsi quelques jours après les plus graves incidents qu’ont connu la ville ces dernières années, vous devez être conscient de ce que vous avez entrepris. Je me fiche de savoir qui a brisé les vitres du Muntpunt. Vargasss est l’organisateur et il paiera», a lancé le ministre.

Cette fois, Sven Gatz se montre satisfait du travail de la police. «La police semble avoir cette fois-ci estimé correctement la gravité de ce qui pouvait se produire. Ce n’était pas le cas dans la nuit de samedi à dimanche (lors des incidents successifs à la qualification du Maroc pour la coupe du monde de football, ndlr). Il y a eu une heure d’impunité. C’est hallucinant.»

Le ministre veut organiser une rencontre avec le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS). «Je lui ferai part de ma grande inquiétude et de celle des autres membres du gouvernement flamand à propos de la ville qui est aussi notre capitale. Je veux savoir s’il est possible de renforcer la culture de la sécurité à Bruxelles. Pour beaucoup de citoyens, il n’est pas encore clair que la police agit dans l’intérêt de tous.»