Johnny, Christelle et leurs cinq enfants sont sans abri après l'incendie leur maison à La Louvière: «Je ne sais plus quoi faire»

Johnny et Christelle ont vécu un terrible accident. Le 31 octobre dernier leur maison part en fumée. Depuis, ils voyagent d’une maison d’amis à une autre. Les services sociaux ne trouvent pas de maisons pour héberger le couple et ses cinq enfants.

Le 31 octobre dernier a été mouvementé pour la famille Lison. Christelle part faire des courses avec deux de ses enfants, tandis que Johnny reste à la maison avec les autres. « J’ai reçu la visite d’un couple d’amis », explique-t-il. « Nous étions tous en bas et mon fils de 9 ans m’a dit qu’il montait pour aller à la toilette à l’étage. Il est ensuite monté dans sa chambre au deuxième. Tout se passait normalement jusqu’à ce que mon ami monte également aux toilettes. Il est rapidement redescendu pour me dire que de la fumée se dégageait de l’étage. »

Le feu avait en effet pris au dernier étage de l’immeuble et les flammes commençaient à se propager. « Mon fils a trouvé un allume-gaz et jouait avec sans que nous le sachions. »

Par chance, un ancien pompier passait par là et a fait évacuer la maison en attendant que les pompiers n’arrivent. Les dégâts, surtout au deuxième étage sont importants et la famille ne peut plus vivre dans ce logement.

Voilà donc le couple et leurs cinq enfants entre 13 ans et 17 mois, sans logement. Alors qu’ils vont pousser la porte de l’AIS, du CPAS et de Centr’Habitat, la réponse est la même partout : il n’y a pas de maisons pour eux.

« Je ne sais plus quoi faire » : les solutions ne sont pas nombreuses, et la famille ne veut pas être séparée dans des centres d'accueil.

