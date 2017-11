Francine, 60 ans, attaquée en rue par un berger malinois à Quiévrain: «Si cela avait été un enfant, il aurait été tué sur place!»

Francine Lejeune allait seulement promener son chien, ce mardi. Mais sa balade quotidienne dans le quartier s’est terminée à l’hôpital ! Cette sexagénaire a été sévèrement mordue aux bras à de multiples reprises par un malinois qui venait de s’échapper d’une propriété. Pour la victime, cet incident aurait pu être évité si ses propriétaires avaient installé une clôture plus haute.

La petite promenade de l’après-midi a viré au cauchemar pour Francine Lejeune, 60 ans, et son chien Mystic, un Border Collie. Cette habitante de la rue de Bavay à Quiévrain a décidé d’emprunter la rue Jules Ansiau pour rentrer chez elle. Dans l’une des propriétés de la rue se retrouve un berger malinois dont cette retraitée s’est toujours méfiée.

L’histoire lui apprendra qu’elle avait bien raison… « Quand on passe devant la clôture, il aboie systématiquement. Alors, pour ne pas passer devant la clôture, j’ai changé de trottoir, » explique Francine. « Lorsqu’il nous a vus, il s’est mis à aboyer et à faire des bonds. Je me suis dit : pourvu qu’il ne franchisse pas la barrière… »

C’est pourtant bien ce qui est arrivé, alors que Francine et son « Lassie » se trouvaient déjà 100 mètres plus loin. Le chien a foncé droit sur la dame et l’a attaquée.

