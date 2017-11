Erezée: l'horrible blessure au visage de Mathieu Dodet

Dans un contact en toute fin de match à Libramont le 4 novembre dernier, Mathieu Dodet (Erezée) a pris le pied de Laurent Detaille en plein dans le visage. Un coup bien involontaire mais qui vaut à l’Erezéen plus d’une dizaine de fractures au visage ! Il passera sur le billard lundi prochain à Namur où on lui posera une plaque sous la pommette.

Au soir de la défaite face à Libramont (4-1) le 4 novembre dernier, en plus des trois points, Erezée a perdu Mathieu Dodet, sorti le nez en sang en toute fin de match. Alors qu’il reste une poignée de secondes à jouer, le Libramontois Laurent Detaille, protège le ballon qui filait en six mètres. Dans son dos, Mathieu Dodet tente de récupérer le ballon en taclant. Le Libramontois perd alors l’équilibre et chute sur l’Erezéen. « J’ai reçu son talon et ses crampons en plein visage », explique-t-il. Direction l’hôpital de Libramont. « Mon nez et ma pommette ont gonflé en quelques minutes. »

