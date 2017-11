Un bébé heurté par un train de la ligne Bruxelles-Ottignies a été tué ce jeudi matin. Les corps d’une femme et d’un bébé ont été vus sur les rails. L’enfant est mort, on ne sait pas dans quel état est la femme. Le trafic est actuellement interrompu.

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu jeudi matin entre Bruxelles et Ottignies (ligne 161), indique le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel. Les corps d’une femme et d’un bébé ont été signalés vers 9h45 le long des voies entre les gares de Boitsfort et Groenendael. L’enfant a perdu la vie, précise une source policière.

On ignore encore dans quel état se trouve la femme et les raisons pour lesquelles celle-ci et le bébé se sont retrouvés à cet endroit.

Les services de secours ayant dû intervenir sur les lieux, le trafic des trains a été mis à l’arrêt sur cet axe et ne pourra pas être relancé dans l’immédiat. La durée du dérangement est pour le moment indéterminée.

Certains trains IC sont déviés entre Ottignies et Bruxelles-Nord via Louvain. Des navettes du bus ont été demandées pour desservir les gares situées entre Ottignies et la capitale. Les voyageurs entre Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Central sont invités à emprunter le réseau de la Stib avec leur titre de transport. Idem pour ceux se trouvant entre Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Central. Cela s’explique par le fait que plus aucun train ne circule entre Boitsfort et Bruxelles-Central.

La SNCB invite les navetteurs à écouter les annonces faites en gare.