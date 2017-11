Meurtre à Ensival: Kabore dit qu'il ne faisait que se défendre...

Assami Kabore comparaît, ce jeudi 16 novembre, devant le tribunal correctionnel de Verviers où il doit répondre du meurtre de Nicole de Gallois, une Tchadienne de 43 ans, commis à Ensival le 16 janvier 2016. Le Burkinabé de 34 ans a expliqué s’être fait agresser par Nicole de Gallois et avoir simplement voulu se défendre.

La chambre criminelle du tribunal correctionnel de Verviers a débuté jeudi matin l’examen du dossier à charge d’Assami Kabore, un Burkinabé de 34 ans, résidant à Verviers, poursuivi pour le meurtre de Nicole de Gallois, une Tchadienne de 43 ans, dont le corps sans vie avait été retrouvé au domicile du trentenaire en date du 12 janvier 2016.

En Belgique depuis trois ans au moment des faits, le prévenu avait fait la connaissance de la victime qui le considérait « comme le petit frère qu’elle n’avait jamais eu ».

La victime aurait dilapidé l’argent de Kabore

Elle était parvenue à lui trouver un toit et un travail, certes non déclaré. Le trentenaire avait, à deux reprises, tenté d’obtenir un droit d’asile qui lui avait été refusé. Il avait même décidé de se mettre en cohabitation légale avec une dame afin d’obtenir enfin un titre de séjour. Une somme de 3.000 euros était destinée à la rétribuer pour cette aide mais elle avait en fait été dilapidée par la victime.

« J’ai appris ça le 25 décembre 2015 mais cela ne m’a pas affecté car les Africains ont une relation à l’argent très différente que celle que les Européens ont », a expliqué Assami Kabore qui réfute dès lors que cette somme serve de mobile aux faits.

Le corps avait été retrouvé dans le cagibi au fond de la cour. © N.L.

La victime, à cette période, était fragile mentalement et avait tenté de se suicider la veille de Noël. Elle était rapidement sortie de l’hôpital et avait trouvé refuge chez son ami Assami malgré le fait que le premier mari de la quadragénaire, propriétaire de l’immeuble où habitait le Burkinabé, n’appréciait guère cette cohabitation.

La veille des faits, elle avait dormi dans l’appartement d’Assami. « Habituellement, elle n’agresse pas sans raison mais le 12 janvier, j’ai été pris par surprise. Elle a entendu des voix. Elle m’a agressé, m’a traîné dans une pièce de l’immeuble, est tombée et m’a emmenée dans sa chute », explique le prévenu.

Après une tentative d’étranglement, elle a alors mordu le prévenu. « J’ai tâtonné dans le noir et saisi un objet dur, j’ai frappé à plusieurs reprises pour qu’elle arrête », a-t-il déclaré à la barre expliquant ensuite être remonté dans son appartement.

Il aurait frappé avec un marteau

En redescendant dans la pièce, il a constaté la présence de sang et le corps inanimé de la victime. « Je l’ai secouée, elle ne bougeait plus, j’ai pensé qu’elle était morte et j’ai déplacé le corps dans une remise se trouvant dans la cour. »

Le prévenu était en train d’éponger du sang quand les ouvriers, venus faire des travaux dans le bâtiment, sont arrivés. La présence de sang a interpellé le propriétaire qui a appelé la police laquelle s’est déplacée sur les lieux. Le prévenu a expliqué avoir été agressé. La police a cependant fouillé les lieux et a finalement découvert le sac de la victime tâché de sang ainsi qu’un marteau dans du linge maculé de sang qui a servi à nettoyer celui-ci.

Leurs investigations ont permis de découvrir le corps dans la remise.