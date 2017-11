Marc Pinilla (Suarez) se livre avant son concert à Huy

Ce samedi, le groupe Suarez se produira sur la scène du centre culturel de Huy avec un mixe de leurs meilleures chansons et de leur quatrième album, sorti récemment. Le leader du groupe, Marc Pinilla, se livre pour nous.

Vous allez proposer quoi exactement sur scène ?

On va jouer principalement des titres du dernier album mais aussi les «Gold» comme on les appelle, nos chansons les plus connues qui font finalement un peu partie de la culture, ces titres qu’on a entendus à un moment ou un autre de notre vie.

En une phrase, vous diriez quoi aux personnes qui hésitent à venir vous voir en concert ?

Venir voir Suarez, c’est avoir la quasi-certitude de sortir de la salle avec le sourire, de passer un bon moment de partage avec nous.

> Retrouvrez l’interview complète dans notre édition digitale.