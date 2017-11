Burdinne : la séance du conseil communal retransmise sur Facebook, «L'appareil est tombé en panne»

Laurent Cavenati

Sur l’insistance de l’opposition, et plus particulièrement de François Renard (Ecolo), la séance du Conseil communal de Burdinne a été ce lundi retransmise en direct via les réseaux sociaux. Sur la région de Huy-Waremme, Burdinne est la 2e commune à travailler de cette manière. Une expérience enrichissante mais qui manquait de balises, selon le bourgmestre.