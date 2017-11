Remicourt: goûtez à toutes les bières trappistes ce samedi soir

Dès 19h, vous pourrez ainsi goûter à la Spencer venue des États-Unis, l’italienne Tre Fontane ou encore la Westvleteren. « C’est sans doute la plus difficile à avoir, puisqu’il faut aller la chercher au magasin dans leur abbaye », dit Pol Jacob de la confrérie.

D’autres produits comme la Chimay bleue ou la Trappe Quadruple seront également à découvrir, tout comme des bières spéciales. « Entre 300 et 400 personnes viennent chaque année. L’entrée est gratuite, et on propose un peu de fromage à chaque service », continue-t-il. « Il y a aussi des pains saucisses et des softs à disposition. »

Retrouvez tous nos bons plans de la région dans notre édition digitale.