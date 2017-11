Meurtre d'Ensival: le légiste contredit la défense de Kabore

Selon l’expert, les coups que présentait le prévenu le jour des faits ne peuvent nullement correspondre à des lésions de défense. Il estime que les traces dans le visage étaient consécutives à des traces assez nettes de coupure, comme provenant de lames de rasoir. Il évoque que le prévenu peut en être lui-même l’auteur.

L’expert a également écarté la scène de Nicole de Gallois étranglant le prévenu. « Il ne présentait aucune lésion, même pas des pétéchies », a souligné l’expert. L’analyse est identique concernant les morsures dont Assami Kabore s’est plaint et qui auraient justifié l’utilisation d’un objet contondant pour frapper la victime. « Il s’agit de traces de frottement et non de morsures. »

Au minimum une cinquantaine de coups reçus

Concernant la victime, l’expert relève énormément de lésions au visage et au cuir chevelu. « Il a frappé avec violence, acharnement et force », soulève le médecin légiste qui parle d’au minimum une cinquantaine de coups reçus, « dont certains ont peut-être été donnés au même endroit. »

L’expert conclut que le décès résulte non pas d’une lésion au cerveau ou d’un traumatisme crânien, mais d’une perte importante de sang consécutive aux multiples coups reçus sur le crâne.