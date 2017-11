Nouvelle tendance pour la Saint-Nicolas: les jeux de mauvais goût «pipi-caca»!

Les chaînes de télévision nous bombardent en ce moment de publicité pour des jeux de société, fêtes des enfants oblige. Mais il ne s’agit pas de jeux traditionnels : ils ont tous en commun un côté scatologique. Pour vous en citer quelques-uns, parlons tout d’abord de Delir’o Toilettes. Il est conseillé à partir de 4 ans et est composé tout simplement d’un WC dans lequel on verse de l’eau. L’enfant doit faire tourner le papier toilette accroché au WC et découvre combien de fois il va devoir tirer la chasse. Il actionne ensuite un levier et le risque est qu’il soit aspergé.

Un second jeu fait la part belle aux crottes : il s’appelle d’ailleurs « Tête de crotte ». L’enfant doit se débarrasser le plus rapidement d’une série de cartes dans un ordre bien précis : toilette, crotte, papier, se laver les mains. Quand on n’y arrive pas, on se ramasse une crotte (en plastique bien entendu) sur la tête. A partir de 6 ans.

Dans le même thème, Médor Pète-fort : le but ici est de ramasser le plus de crottes possible lorsque Médor le chien se promène. A chaque crotte, un jeton prout ! A partir de 4 ans.

Vulgaires et pas éducatifs

Les jeux s’adressent à de jeunes enfants et sont fabriqués par de grands noms du jouet. Nous avons demandé à Alain Malchair, pédopsychiatre au CHU de Liège quel intérêt apportait ces jeux à l’enfant. Pour lui, pas de doute, il n’y a aucune valeur éducative. « Pour les enfants de 3-4 ans, la transgression (dire des gros mots comme pipi, caca par exemple) est une jouissance. Mais pour les plus grands, ce type de jeux est en fait une régression qui n’est pas souhaitable. C’est une dérive, un goût pour la vulgarité et le jeu perd sa valeur éducative. » M. Malchair pense d’ailleurs que ce type de jeu va sans doute faire rire au début mais qu’il sera vite remisé dans l’armoire parce que sans réel intérêt.

Il faut cependant constater que les fabricants ont tapé dans le mille : les jeux de sociétés de mauvais goût, les enfants ont l’air d’adorer. La mode serait d’ailleurs au crade et à l’affreux en matière de jouets. Même les dessins animés s’y mettent : dans « Le Monde secret des émojis », c’est émoji Caca qui est en guest star !