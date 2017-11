Découvrez les 6 activités à ne pas louper

C. P.

Ce samedi et ce dimanche, la Wallonie Picarde propose un buffet très intéressant d’animations et de sorties. On pourrait participer à l’anniversaire des 10 ans du pôle égalité des chances de Mouscron, trouver de la lingerie ou une robe de mariée au salon du Mariage de Tournai. Les fans de musique ont la chance de découvrir le nouveau festival Art&Son d’Estaimpuis, tandis que les férus de sport ou les coureurs du dimanche pourront se lâcher lors de la course de 13km pour le challenge ACRHO. On peut le certifier, il y en aura pour tous les goûts.