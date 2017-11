Eric Cantona tacle le Brésilien Neymar: «Qu'est-ce qu'il vient faire au PSG?»

Interrogé sur Yahoo Sports, Eric Cantona s’est montré dubitatif quant à l’arrivée de Neymar en France. Pour l’ancienne gloire du football français, l’argent a dicté le choix du Brésilien.

« Quand on a 25 ans et qu’on a joué au Brésil et au Barça… On se demande un peu ce qu’il vient de faire dans le Championnat de France, pour jouer contre Guingamp ou Amiens. La Ligue des champions ? C’est maximum 10 matches dans la saison. Je ne comprends absolument pas pourquoi il est venu jouer en France. Qui comprend ? Ce n’est pas la vision que j’ai de la passion et du football. »