Un peu plus de 1,6 million d'euros pour la formation agricole en Wallonie

Les modules de formation sont destinés aux personnes actives dans le secteur agricole ou disposant d’un projet d’installation, détaille le ministre wallon de l’Agriculture René Collin dans un communiqué.

Les activités sont de quatre types: cours de techniques agricoles, cours de gestion et d’économie agricole, cours de perfectionnement et stages. Au total, 134 cours et 293 stages seront organisés dès 2018. Parmi les bénéficiaires figurent notamment la FJA, la FUGEA, l’Ecole paysanne indépendante ou encore le CRABE, relève le ministre.