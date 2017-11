Le passage de la Bourse en pleine renaissance: trois nouveaux commerces ouvriront bientôt leurs portes

C’est le petit coup de pouce qui manquait pour relancer cette magnifique galerie classée au patrimoine wallon et restaurée dans les règles de l’art dans le cadre du chantier Rive gauche. Après le jeune opticien Lionel Devillers, trois autres commerces de qualité vont investir des cellules commerciales vides du passage de la Bourse.

Un café littéraire, un bar à tapas et un barbier misent sur la Bourse.

La fille d’Etienne Grandchamps de la Fafouille, Blandine, va ouvrir un café littéraire, le « Blue » dans le grand local mitoyen avec le Mille Colonnes. « Cela va s’appeler le Blue bar, car Blue est le surnom de Blandine. On va vider tous les livres qui sont entreposés dans ce vaste espace (NDLR : anciennement occupé par une librairie spécialisée dans les ouvrages régionaux) et y installer un bar avec percolateur et pompes à bière. »

