Mouscron: un abri de nuit prévu en 2018

Actuellement, la ville de Mouscron ne possède pas d’abri de nuit pour les personnes qui vivent et dorment dehors. Mais d’ici un an, une bâtiment devrait faire office d’abri de nuit.

C. P.

Décembre arrive et avec lui, la froideur de l’hiver. Du coup, les villes commencent à s’occuper des plans grands froids et à voir les instituts où elles peuvent accueillir les personnes et familles qui vivent dans la rue.

Toutes les informations dans notre édition digitale.