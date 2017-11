Très mauvaise surprise pour Mike et Virginie (Tarcienne): leur nouvelle maison aura une nouvelle voisine très dérangeante…

Ce vendredi, Mike Vaine et Virginie Vermeulen, 28 ans tous les deux, signeront leur acte de vente. Ils seront officiellement propriétaires d’un chalet planté en pleine campagne tarciennoise. Amoureux de la forêt, ils viennent d’apprendre une très mauvaise nouvelle …

Virginie et Mike pensaient avoir trouvé le chalet de leur rêve. Aujourd’hui, ils sont déçus.

Cet instant fondateur dans la vie de ce jeune couple aurait pu se vivre dans la joie et l’allégresse les plus absolues. C’est certes heureux mais tout de même inquiets que Virginie et Mike apposeront finalement leur signature au bas de l’acte de vente.

Ils viennent d’acheter un pittoresque chalet rue Lumsonry à Tarcienne (Walcourt).

L’habitation fait la part belle au bois. « Tarcienne est connue pour être un endroit paisible, résidentiel. Pour nous, c’était l’idéal. Mais aujourd’hui, je suis déçue. »

