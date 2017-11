Le parquet stigmatise l'acharnement de Kabore sur sa victime

Rédaction en ligne

La substitute Fleur Colienne a relevé jeudi devant le tribunal correctionnel de Verviers, lors de son réquisitoire, 81 traces de coups sur le corps de Nicole de Gallois et plus précisément sur la tête et les bras de cette dernière, « tuée par la violence et l’acharnement dont Assami K.( Kaboré) a fait preuve en janvier 2016 en lui assénant des coups avec un objet contondant ». Le prévenu, un Burkinabé de 34 ans, résidant à Verviers, est poursuivi pour le meurtre de Nicole de Gallois, une Tchadienne de 43 ans, dont le corps sans vie avait été retrouvé au domicile du trentenaire.