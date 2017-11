Exclusif: voici le parcours précis de la prochaine Carolorida

On va à nouveau se bousculer au portillon.

La Nouvelle Gazette, via ses différents supports, continue à faire la course en tête dans la couverture des différents joggings au Pays de Charleroi. C’est aujourd’hui en exclusivité que nous vous faisons découvrir les changements apportés à un des courses à pied les plus populaires du Pays Noir.

> Voici en exclusivité pour vous le parcours de la prochaine Carolorida , qui aura lieu le samedi 9 décembre en soirée (carte).