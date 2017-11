Enfant décédé le long des voies ferrées: l'instruction pour meurtre à charge de X ouverte

Un juge d’instruction a été saisi du chef de meurtre à charge de X dans le cadre du décès d’un bébé âgé de quelques mois dont le corps a été trouvé jeudi matin rue de l’Elan, à proximité des voies de chemin de fer à Watermael-Boitsfort, a indiqué le parquet de Bruxelles. La mère de l’enfant, qui a été trouvée au même endroit, présente des graves blessures et a été transportée à l’hôpital dans un état critique.

La femme et le corps de son bébé ont été trouvés jeudi matin non loin de voies ferrées, dans la rue de l’Elan à Watermael-Boitsfort.

La femme et le corps de son bébé ont été trouvés jeudi matin non loin de voies ferrées, dans la rue de l’Elan à Watermael-Boitsfort. Un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux. Egalement requis sur les lieux, le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef de meurtre à charge de X.

De nombreux devoirs d’enquête sont en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Le périmètre de sécurité a été levé et le trafic ferroviaire a été rétabli peu avant 16h00.