49% des migrants sont des femmes

Intense et dense, le récent colloque proposé par le Centre d’Action Laïque et le Centre Régional d’Intégration de la province de Luxembourg à Marche. Il a beaucoup été question du genre dans les parcours migratoires. Car, contrairement à l’image qui en est généralement perçue, les migrants ne sont pas seulement des hommes. 49 % d’entre eux sont des femmes. Parmi elles, il y a Irma, venue de Géorgie et qui avait choisi de témoigner. Pour la première fois.