Une famille arménienne en passe d'être expulsée à Fraire

«Je suis anéantie. La police a reçu un ordre venant de l’Office des Étrangers et elle l’a appliqué. Il s’agit d’une famille, ce n’est pas une façon de faire. D’autant plus quand on sait qu’ils sont en Belgique depuis 2009», explique la bourgmestre de Walcout, Christine Poulin. Celle-ci a tenté de joindre les autorités responsables mais sans y parvenir. «C’est une pratique qui ne me convient pas. Cette famille est tout à fait bien intégrée dans notre commune et ne fait rien de mal. Elle ne dérange personne! Ce n’est pas ma politique. Je ne peux accepter qu’on traite les gens de cette façon», poursuit-elle.

En situation irrégulière, la famille était pourtant tout à faire intégrée. «Au début, ils ne parlaient pas le français mais aujourd’hui, ils maîtrisent parfaitement la langue», indique pour sa part Fernande Matagne, une amie de la famille. «Ce sont des personnes disponibles et agréables, qui comptent beaucoup d’amis», conclut-elle.