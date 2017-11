Euro 2020: le projet de l'Eurostadium validé (ou pas) par l'UEFA le 7 décembre

L’Union belge introduira lundi son dossier pour l’Eurostadion à Bruxelles à l’UEFA qui l’examinera le 7 décembre en Comité exécutif et fera « en sorte de satisfaire à toutes les exigences de l’Union européenne de football », a garantit Koen De Brabander le directeur général de l’Union belge de football jeudi. « Ce serait en échec si le dossier était rejeté ».

« Nous n’obtiendrions pas encore un « oui » définitif, car il faut attendre les autorisations des autorités flamandes (prévues pour fin janvier, ndlr ») », a expliqué Koen De Brabander. « Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête des gens de l’UEFA, mais nous sommes optimistes. L’UEFA se décide le 7 décembre. Ou bien Bruxelles n’est plus considéré comme ville-hôte, et une autre piste sera suivie pour l’Euro 2020, ou bien l’UEFA nous maintient sa confiance et nous octroie un sursis. »

Le dossier technique est prêt. « Deux bureaux indépendants ont été présenter le dossier à Ghelmaco qui l’a finalisé avec un bureau d’ingénieurs », a détaillé Koen De Brabander.

Vendredi, le dossier administratif sera clôturé et le tout sera transmis à l’UEFA lundi. L’Union européenne prendra son temps pour examiner le dossier jusqu’au 7 décembre. Des compléments d’informations peuvent être transmises d’ici là par l’Union belge.

L’Union belge a souligné aussi que si le dossier n’était pas accepté par l’UEFA, cela ne signifiait pas la fin de l’Eurostadion. « Si le stade ne pouvait être prêt à temps pour l’Euro 2020, il serait tout de même construit », a précisé Gérard Linard, le président de l’Union belge.