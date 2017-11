La soeur d'Estelle, décédée dans l'accident mortel d'Ans, lance un appel à l'aide: qui veut adopter «Iro», le chien de la victime? (photos et vidéo)

Le drame s’est produit lundi soir, à Ans. Estelle Paulet, une jeune femme d’Embourg âgée de 24 ans, était passagère de la BMW conduite par Nicolas (photos), 23 ans, lorsque celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule à l’angle des rues des Charrons, de Loncin et du Moulin.

> Nicolas, le conducteur, avait été confondu avec le terroriste Salah Abdeslam!

Selon les premières constatations, l’automobiliste, qui avait déjà eu des soucis pour avoir roulé de manière excessive – il avait été confondu avec Salah Abdeslam (photos) en cavale –, roulait à nouveau beaucoup trop vite. L’impact a été extrêmement violent et n’a laissé aucune chance à Estelle, qui est décédée d’une hémorragie cérébrale. Les deux autres passagers ont été grièvement blessés, tandis que Nicolas s’en est sorti indemne. Ce dernier a été placé sous mandat d’arrêt.

« Iro » se retrouve sans maître

À l’heure où les proches tentent de faire leur deuil (les funérailles auront lieu ce lundi), Lauren, la soeur de la malheureuse victime qui avait adressé un message déchirant quelques heures après le drame, recherche une famille pour accueillir « Iro », le chien d’Estelle qui se retrouve sans maître. En précisant que, malheureusement, elle n’est pas en mesure de pouvoir s’en occuper.

> L’émouvant message de Lauren, la soeur de la victime de l’accident d’Ans.

« Estelle nous a quittés tragiquement et laisse malheureusement un orphelin. Iro a été couvert d’amour et de beaucoup de tendresse. Estelle s’en est vraiment très bien occupée, il est en ordre de tout : castré, pucé, vacciné. Il est adorable et il a 2 ans et demi. Si vous êtes un ou une ami(e) des chiens alors il fera votre bonheur. Le seul prix est que je veux de ses nouvelles et savoir qu’il est très bien, il mérite d’avoir une belle vie parce qu’il passe par une épreuve douloureuse. »