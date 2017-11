Mattia Collu, chef du Matthias and Sea: «Le directeur du Gault et Millau m'a menacé» (vidéo)

La vidéo de Mattia Collu a déjà été vue plus de 2.000 fois. Cette dernière a été publiée sur le compte Facebook du chef du « Matthias and Sea », à Tarcienne (Walcourt), qui évoque son 13/20 dans le célèbre guide Gault et Millau. Il parle de partialité de la part du directeur, Philippe Limbourg. Une vidéo détonante et émouvante…

« On se bat toute l’année, on se travaille comme des acharnés et on obtient un simple 13/20 », explique Mattia Collu, le chef du « Matthias and Sea », à Tarcienne (Walcourt).

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h du matin, il a décidé de tourner une vidéo . Dans cette dernière, le chef attaque le directeur de rédaction du Gault et Millau, le guide gastronomique sorti début de semaine. « Il n’est pas neutre. Il m’a dit textuellement que j’aurais un 14/20, et dans le guide, j’ai un 13/20. Quand je l’ai contacté pour lui demander pourquoi, il m’a répondu que c’était pour me protéger… On a évolué, on a eu des échos positifs, notre chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter d’année en année, et voilà le résultat. Il m’a dit que mon restaurant était perdu au milieu de nulle part et que si j’avais eu un 14, les clients allaient avoir d’autres attentes », raconte le chef, dépité.

