Le procureur de Mons a interdit l'hypnotiseur Messmer: il sera le seul en Belgique!

Les procureurs du roi des arrondissements judiciaires du sud du pays se sont réunis ce jeudi et ont notamment abordé le cas « Messmer ». Il ressort de la réunion, que les procureurs du roi des arrondissements, dans lesquels se produira le célèbre hypnotiseur, agiront comme ils le souhaitent. Il semble cependant qu’ils ne prendront pas la même décision que le procureur du roi de Mons et ne feront pas interdire les spectacles de Messmer.

Une loi de 1892, interdit les spectacles d’hypnose. C’est sur cette base que s’appuie le procureur du Roi de Mons. Il semblait que toutes les représentations en Belgique suivraient cet exemple. Mais le procureur montois semble bien mal suivi par ses collègues…

Si le show avait eu lieu, les organisateurs risquaient une peine de quinze jours à six mois de prison. Ils n’ont pas eu d’autre choix que d’annuler la représentation…

« Il relève de la compétence du procureur du roi de déterminer s’il est opportun, ou non, d’engager des poursuites à l’encontre d’une personne qui aurait enfreint cette loi »

Les spectacles de Messmer prévus à Marche-en-Famenne et à Liège ne seront pas interdits. Et ceux de Bruxelles et de Charleroi devraient également être maintenus.

Luciano D’Antonio, président de l’ASBL Magnum et bourgmestre de Colfontaine, ne comprend pas la position prise par les procureurs du roi. « Il y a un manque de cohérence », déplore-t-il…