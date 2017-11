Affaire Kabore: la défense plaide les coups et blessures ayant entraînés la mort

Rédaction en ligne

Me Wynants, avocat d’Assami K. (Kaboré), un Burkinabé de 34 ans résidant à Verviers, poursuivi pour le meurtre de Nicole de Gallois, une Tchadienne de 43 ans, a plaidé les coups et blessures ayant entraînés la mort sans intention de la donner et sollicité une peine de cinq ans de prison avec sursis.