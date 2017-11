Violente agression à l'hôpital Notre Dame (GHdC) de Charleroi: une infirmière frappée et traînée par les cheveux

Samedi dernier, un homme est admis aux soins intensifs suite à un violent accident de la route. Son état est sérieux, on parle d’un traumatisme thoracique. Ce n’est quelque temps plus tard que l’agression a eu lieu. « Alors que les proches de l’homme blessé lui rendaient visite, une infirmière est venue les trouver pour leur rappeler que le règlement des soins intensifs précise que pour le bien des patients, on ne peut pas être à plus de trois par chambre et par visite », nous explique-t-on. « Elle leur a également demandé de faire un peu moins de bruit, par respect pour les autres patients. »

> La demande a provoqué une violente réaction de la part des proches.

> L’auteure de l’agression a été arrêtée puis relaxée par la police.

> L’infirmière est sous le choc, « tout le personnel de l’hôpital sort traumatisé de cet incident ».