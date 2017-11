Huy: elle relooke les femmes dépendantes à l'alcool

Annick Govaers

Jamais à court d’idées, Joëlle Parmentier, coiffeuse hutoise, vient de lancer un nouveau service de relooking à destination des femmes fragilisées psychologiquement par la vie avec des problèmes d’alcoolisme, de déprime ou de confiance en soi. Ses deux premières ambassadrices, Nathalie et Christine, ont été relookées de la tête aux pieds par la Hutoise et, surtout, ont retrouvé suffisamment de motivation pour sortir de la spirale de l’alcool et se prendre en main.