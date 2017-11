Incidents place de la Monnaie: deux des quatre mineurs arrêtés ont été libérés, mais risquent toujours des poursuites

Ils s’exposent toujours à des poursuites, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi soir. Les deux autres mineurs ont été renvoyés vers un juge de la jeunesse. Le parquet n’a pas communiqué la décision de ce dernier.

Ces deux derniers mineurs, M. et A., nés tous les deux en 2001, ont été renvoyés devant le juge de la jeunesse pour vol avec violences avec circonstances aggravantes et vandalisme. Le parquet a réclamé leur placement dans une institution fermée.

Les deux autres mineurs, C. et B., également nés en 2001, n’ont pas encore été renvoyés vers le juge de la jeunesse. C. a été arrêté pour rébellion et B. pour un vol simple.