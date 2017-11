Football: remise partielle en province de Luxembourg

Voici le communiqué du CP :

En raison des mauvaises conditions climatiques annoncées et afin de préserver au mieux l’état des terrains, le C.P.LUXEMBOURG annonce la remise des matches des U6 aux U13 (Semi-Prov y compris), des DAMES et des RESERVES prévus ces 17, 18 et 19 novembre 2017.

Cette décision ne concerne pas les matches des NAT et INTERPROVINCIAUX qui sont gérés par le Comité Sportif.