Frederik Verfaillie a disparu à Menin

Cet avis concerne M. Frederik Verfaillie, un homme âgé de 39 ans qui a quitté l’institution « Onze Lieve Vrouw van Vrede » située dans la Bruggestraat, à Menin, ce mercredi 15 novembre, vers 16h15.

Depuis, si l’on sait qu’il pourrait avoir pris le train en direction d’Ostende, Frederik ne s’est plus manifesté !

M. Verfaillie mesure 1m65 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux foncés coupés courts et les yeux brun vert. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon jean foncé, des chaussures de sport et un pull gris avec un col haut et un dessin.

Si vous avez des informations sur cette disparition, vous êtes prié de contacter la police au plus vite. Il est également demandé à M. Verfaillie de prendre contact avec ses proches et sa famille afin de les rassurer.