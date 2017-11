Huy: les patinoires s'installent dans le centre-ville! (vidéos)

« On commence par la structure », explique Tino, monteur chez Colors Production, en charge de l’installation des patinoires dans le centre-ville de Huy. « Elle est constituée d’un plancher et d’un chapiteau. Il nous faut deux jours pour l’assembler. Ensuite, on isole le plancher avec un tapis glacier qui renferme des tubes. Dans ceux-ci, un liquide de refroidissement est envoyé en continu par des pompes. » Il s’agit d’un mélange d’eau et de glycol, un antigel qui permet à l’eau de se refroidir jusqu’à -12ºC sans geler. Il va permettre de cristalliser l’eau qu’une équipe va déverser sur le tapis. « On est obligé d’arroser couche par couche, sinon, la glace qui va se former se brisera. Pour que la patinoire atteigne le niveau souhaité, il nous faudra au moins quatre jours de travail non-stop. »

Au final, la patinoire sera d’une superficie de 600m². Pour éviter que le Bassinia ne se retrouve sur le bord de la piste et qu’il ne gêne les patineurs désireux de faire un tour complet, elle sera un peu décalée.

Dans un autre contexte, Ludovic Thirion, responsable du projet, ajoute que « le plus gros problème qu’on puisse rencontrer avec une patinoire mobile, c’est une fuite dans les tubes de réfrigération ». Afin de s’assurer qu’une telle situation n’arrive pas, l’équipe teste tout le matériel avant de l’acheminer. L’ensemble est revérifié après l’installation par un test de pression.

Une patinoire plus écologique

« Nous disposons aussi d’une baby patinoire d’au moins 100m² pour les enfants à partir de 3 ans », souligne encore le responsable. Cette patinoire est plus écologique car elle est composée de matériaux synthétiques en polyéthylène à haute densité. Elle est vantée 100 % recyclable. Elle n’utilise donc ni eau, ni électricité. De plus, n’étant pas formée de glace, elle mouille beaucoup moins. Idéal pour les enfants débutants qui risquent de faire des chutes. Étant donné qu’en 2016, cette patinoire a eu moins de succès, Colors Production devrait y organiser des matchs de hockey pour attirer le public.

« Avec la grande patinoire et les nombreux chalets qui y seront présents, la Grand-Place sera un espace qui se veut festif », continue Ludovic Thirion. « Quant à la zone Place Verte, elle sera plus axée sur le familial grâce à sa piste synthétique et sa cafétéria. » Les patinoires seront ouvertes du 24 novembre 2017 au 07 janvier 2018. Le prix sera de 5€ pour les enfants et de 6€ pour les adultes. L’an dernier, Colors Production avait comptabilisé entre 9.000 et 10.000 entrées sur les pistes de patinage.