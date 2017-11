Nick Cave and The Bad Seeds premier nom de Rock Werchter 2018!

Nick Cave and The Bad Seeds est le premier nom dévoilé par Live Nation, organisateur de Rock Werchter 2018. Le festival se tiendra du 5 au 8 juillet. La vente de tickets démarre le 25 novembre. Les places d’un jour ont légèrement augmenté, à 102 euros, de même que le combiticket (238 euros).

L’artiste australien résidant en Angleterre compte 35 ans de carrière et s’est déjà rendu à plusieurs reprises à Werchter, la première fois en 1989 et la dernière en 2013. Il a sorti l’an dernier son 16e album studio ’Skeleton Tree’. Nick Cave a déjà vendu plus de 5 millions d’albums dans le monde tout au long de sa carrière. Il a encore donné un concert à Anvers le mois passé.