« T’es aveugle ou quoi ? J’étais juste en train de commander des Bickys ». Cette célèbre réplique tirée du film Dikkenek a fait la légende du Bicky Burger. Mais dans Dikkenek 2, Aziz commandera peut-être des « Bicky Fish ». Le petit frère du Bicky Burger sera officiellement lancé lors du salon Horeca Expo qui ouvrira ses portes le 19 novembre, à Gand. Le concept est simple : on remplace la « viande » par « un savoureux burger de poisson », pour reprendre les termes utilisés par Bicky dans son communiqué de presse. Reste à voir si le « poisson » se mariera bien avec les sauces « Bicky »…

Selon la marque, cela « fait plus de 35 ans que Bicky fait office de marque forte et de symbole de liberté belge qui aide les friteries à se maintenir dans un environnement très concurrentiel. » Il n’est pas certain que les amoureux de la « viande » et du vrai « hamburger » partagent cet avis…