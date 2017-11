Tout ne s'est pas passé comme prévu lors de la démolition du pont de Luttre: le nouveau pont est endommagé

La démolition du Pont surplombant le canal Bruxelles – Charleroi à Luttre ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu. Il semblerait que l’ouvrage se soit effondré trop vite… Une grue a même dévié de sa trajectoire et endommagé le nouveau pont !

Dès 06h00 du matin c’était l’effervescence aux alentours du pont de Luttre, c’est que sa démolition est prévue dans quelques heures. Les grues, sont en place et n’attendent plus que l’ordre du responsable du chantier pour commencer la démolition.

Il est environ 07h45 le jour se lève et l’ordre est donné, les énormes pinces commencent. Selon le chef de chantier, il y en a pour un peu moins d’une heure de travail. Mais après 10 minutes, une partie de la structure glisse et le pont s’effondre beaucoup plus vite que prévu ( photos ) !

L’engin de destruction (gigantesque pince) étant au-delà du joint de dilatation, le tout glisse et c’est presque l’accident… L’engin qui est resté sur la partie qui a glissé et a même abîmé le nouveau pont. La question que les ingénieurs se posent maintenant : est-ce que la structure du nouveau pont n’a pas bougé, puisque l’ouvrage est simplement posé sur quatre piliers ?

> Toutes les photos et notre vidéo sur les lieux de l’incident.

> Que s’est-il passé exactement ce vendredi matin à Luttre ?

> Le bourgmestre de Luttre nous donne des nouvelles du nouveau pont. la situation devrait se prolonger jusque fin décembre.