Rallye d'Australie: Thierry Neuville satisfait de sa première journée

Il devance en effet Ott Tänak (Ford Fiesta WRC), 3e du championnat à 14 points, de 12,9 secondes.

L’Estonien n’est que 8e après les premières spéciales de l’épreuve.

«Je suis satisfait après cette première journée très prometteuse», a commenté notre compatriote. «D’autant que les conditions n’étaient pas faciles, et encore moins en devant s’élancer parmi les premiers. On nettoie la piste pour les suivants. Mais ce fut vraiment une journée sans problème et je m’en réjouis. Mon classement est bon. Je n’y ai pas été à fond. L’avance d’Andreas Mikkelsen n’est pas trop importante (20 secondes, ndlr), et je me bats pour la deuxième place avec Kris Meeke. J’étais troisième l’an dernier et j’aimerais bien gagner cette fois. On verra samedi si c’est possible. On aura en tout cas une meilleure position de départ et je me sens prêt pour la bagarre...».

Mikkelsen (ex-Volkswagen), tenant du titre en Australie mais désormais coéquipier de Neuville, n’était pas moins satisfait.

«Cela a vraiment été un très bon début de rallye, qui m’a rappelé des souvenirs de notre victoire de la saison dernière», a souligné le Norvégien, qui prend part à son 3e évènement WRC avec Hyundai.

«J’ai eu une conduite propre tout au long de la journée, sans erreur, et avec un sentiment incroyablement positif à l’intérieur de la voiture», s’est-il réjoui.

Tänak (Ford Fiesta WRC), 6e à 33 secondes pour son dernier rallye avec l’équipe de Malcolm Wilson, avant de rejoindre Toyota, n’a pas débuté au mieux sa chasse derrière Neuville pour la place de vice-champion du monde.

«Ce n’est pas le départ dont on rêvait mais le podium est encore possible», a souligné le pilote de 30 ans.

Quant à son coéquipier français Sébastien Ogier, 8e à 47 sec 9/1, qui doit annoncer dans les jours à venir sa décision concernant la poursuite ou non de sa carrière en WRC, il a eu le désavantage d’ouvrir la route.

«La position d’ouvreur sera encore plus pénalisante samedi, mais on va malgré tout essayer de prendre du plaisir, même si la possibilité d’obtenir un bon résultat semble assez loin actuellement», a résumé Ogier.

Le jeune espoir finlandais Kalle Rovenpera, 17 ans, pointe au 12e rang à plus de 4 minutes de Mikkelsen avec sa Ford Fiesta R5, de la catégorie WRC2.

