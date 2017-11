Nouveau couac à la piscine d'Anderlues: elle restera fermée jusqu'à nouvel ordre

La piscine d’Anderlues est-elle maudite ? Il semblerait que oui. Après des problèmes de dosage de chlore et des soucis d’ordre électrique, les autorités locales ont constaté un nouveau problème au niveau des vestiaires. La piscine restera fermée, et cela jusqu’à nouvel ordre.

Rouverte le 6 novembre, les nageurs n’auront pu profiter du bassin que deux petits jours. De fait, après avoir constaté un problème de dosage du chlore et des problèmes d’ordre électrique, les autorités locales anderlusiennes ont remarqué un nouveau problème dans les vestiaires notamment. « C’est une catastrophe », explique l’échevin des Sports Rudy Zanola. « Nous n’avons pas encore trouvé l’origine de ce nouveau problème contrairement aux deux autres qui sont aujourd’hui résolus. Une date de réouverture ? Je n’ose plus me prononcer. »

> Il s’agirait cette fois d’un problème de condensation.

> La Commune envisage d’aller en justice contre les entreprises.